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"Темный день для Европы": канцлер Германии о нападении России на Украину

Четверг, 24 февраля 2022, 07:45

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал "черным днем ​​для Европы" нападение России на Украину и призвал РФ немедленно остановиться.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Нападение России на Украину - это вопиющее нарушение международного права. Ничто не может оправдать этого. Германия решительно осуждает этот безрассудный поступок президента Путина и выражает солидарность с Украиной и украинцами. Россия должна немедленно прекратить боевые действия", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что Запад в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС.

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"Это ужасный день для Украины и темный день для Европы", – добавил Олаф Шольц.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

С заявлением выступил также президент США, пообещавший, что "мир привлечет Россию к ответственности", а также другие лидеры.

Ранним утром 24 февраля Путин возобновил войну против Украины.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Война с РФ Германия

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