"Темный день для Европы": канцлер Германии о нападении России на Украину

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал "черным днем ​​для Европы" нападение России на Украину и призвал РФ немедленно остановиться.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Нападение России на Украину - это вопиющее нарушение международного права. Ничто не может оправдать этого. Германия решительно осуждает этот безрассудный поступок президента Путина и выражает солидарность с Украиной и украинцами. Россия должна немедленно прекратить боевые действия", - подчеркнул Шольц.

Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Er ist durch nichts zu rechtfertigen ist. Deutschland verurteilt diesen rücksichtslosen Akt von Präsident Putin aufs Schärfste. Unsere Solidarität gilt der Ukraine und ihren Menschen. (1/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2022

Он отметил, что Запад в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС.

"Это ужасный день для Украины и темный день для Европы", – добавил Олаф Шольц.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

С заявлением выступил также президент США, пообещавший, что "мир привлечет Россию к ответственности", а также другие лидеры.

Ранним утром 24 февраля Путин возобновил войну против Украины.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".