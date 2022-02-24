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Лідери країн ЄС у спільній заяві засудили війну РФ проти України

Четвер, 24 лютого 2022, 13:45

Лідери країн Євросоюзу у спільній заяві засудили новий масштабний напад Росії на Україну та вимагають зупинитися.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Цими неспровокованими і необґрунтованими бойовими діями Росія грубо порушує міжнародне законодавство та підриває безпеку і стабільність у Європі та у всьому світі. Ми засуджуємо також участь Білорусі у цій агресії…

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Вимагаємо від Росії негайно припинити бойові дії, безумовно вивести сили й озброєння з усієї території України і повною мірою поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Такому застосуванню сили і примус немає місця у ХХІ сторіччі", - наголошують вони.

Лідери зазначили, що пізніше 24 лютого обговорять подальші санкції проти Росії, скоординовані з партнерами, зокрема в рамках НАТО і G7. 

"ЄС і країни-члени готові на термінову гуманітарну реакцію. Закликаємо Росію і підтримувані Росією збройні формування поважати міжнародне гуманітарне право, - зазначають лідери. - ЄС твердо підтримує Україну і її народ в умовах цієї війни. ЄС надаватиме подальшу політичну, фінансуву та гуманітарну допомогу", - зазначають вони.

Раніше напад Росії на Україну засудила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, зазначивши, що організація буде реагувати на ситуацію.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН, вже після початку нового наступу Росії, підняв питання те, наскільки повноправним членом ООН є Росія.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте у публікації "Української правди".

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