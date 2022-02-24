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Лидеры стран ЕС в совместном заявлении осудили войну РФ против Украины

Четверг, 24 февраля 2022, 13:45

Лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении осудили новое масштабное нападение России на Украину и требуют остановиться.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Этими непровоцированными и необоснованными боевыми действиями Россия грубо нарушает международное законодательство и подрывает безопасность и стабильность в Европе и во всем мире. Мы осуждаем участие Беларуси в этой агрессии…

Требуем от России немедленно прекратить боевые действия, безусловно вывести силы и вооружения со всей территории Украины и в полной мере уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Такому применению силы и принуждения нет места в ХХІ веке", - отмечают они.

Лидеры отметили, что позже 24 февраля обсудят дальнейшие санкции против России, скоординированные с партнерами, в том числе в рамках НАТО и G7.

"ЕС и страны-члены готовы на срочную гуманитарную реакцию. Призываем Россию и поддерживаемые Россией вооруженные формирования уважать международное гуманитарное право, - отмечают лидеры. - ЕС твердо поддерживает Украину и ее народ в условиях этой войны. ЕС будет оказывать дальнейшую политическую, финансовую и гуманитарную помощь", – отмечают они.

Ранее нападение России на Украину осудила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, отметив, что организация будет реагировать на ситуацию.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в выступлении на заседании Совета безопасности ООН, уже после начала нового наступления России, поднял вопрос о том, насколько полноправным членом ООН является Россия.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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