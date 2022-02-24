США: Росія запустила понад 160 ракет по цілях в України

Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив журналістам у четвер, що Росія запустила загалом понад 160 ракет по цілях в Україні.

Про це повідомляє телеканал CNN, пише "Європейська правда".

За словами чиновника, більшість ракет були балістичними ракетами малої дальності, але загалом авіаудари також включали "поєднання крилатих та ракет середньої дальності".

Прямо зараз, за словами чиновника, США не бачать "просування вглиб або далі на Захід".

Між тим, президент США Джо Байден вважає, що підкорення України не задовольнить Путіна. Байден вважає, що Путін хоче відновити колишній Радянський союз.

За його словами, світ має зупинити Путіна. Через це Штати запровадять санкції, про які він детально розповів перед тим.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".