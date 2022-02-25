Ирландия вводит безвиз для Украины

Правительство Ирландии приняло экстренное решение, которым отменило визовые требования для граждан Украины.

Об этом говорится в официальном совместном заявлении МИД и Минюста этого государства, которым располагает "Европейская правда".

Глава Минюста Ирландии Хелен Макенти пояснила, что это решение является одним из ответов Ирландии на российскую агрессию против Украины.

"Мы поддерживаем Украину и украинский народ и будем, вместе с нашими партнерами в Европейском Союзе, играть свою роль в поддержке Украины во времена затруднения. Именно поэтому я приняла решение безотлагательно отменить визовые требования для граждан Украины", - пояснила министр.

Она пояснила, что это решение имеет целью упростить также выезд украинских граждан, являющихся родственниками граждан Ирландии, ищущих возможность уехать от вооруженного конфликта. Впрочем, безвиз будет касаться всех путешественников.

"Это решение будет применяться ко всем гражданам Украины, которые хотят приехать в Ирландию", - подчеркнула она.

Решение принято по чрезвычайной процедуре и начинает действовать безотлагательно, с сегодняшнего дня. У украинцев, которые будут следовать в Ирландию по безвизовой процедуре, будет 90 дней на то, чтобы покинуть страну или урегулировать основания своего более длительного пребывания.

Поскольку речь идет о чрезвычайном решении, правительство Ирландии не гарантирует сохранение безвиза после завершения конфликта; впрочем, сообщение не содержит и запрета такой возможности. "Этот порядок будет находиться в состоянии пересмотра, однако правительство Ирландии будет работать вместе с коллегами из других государств над панъевропейскими мерами по защите тех, кто едет из Украины", - пояснила она.

Как известно, Ирландия до сих пор оставалась единственным государством ЕС, которое не ввело безвизовый въезд для Украины, поскольку она не участвует в миграционной политике ЕС. Ирландия находится в общем визовом пространстве с Британией и до сих пор считалась государством с обременительным для украинцев визовым режимом.

Как сообщалось, в ООН ожидают, что из-за войны Украину покинут до 5 млн жителей.

Соседняя Молдова готовит центры для приема первых беженцев из Украины. Польша также готовится к приему беженцев.