Молдова готує центри для прийому перших біженців з України
Четвер, 24 лютого 2022, 17:12
Глава МЗС Молдови Ніку Попеску повідомив, що на кордоні з Україною формуються центри для прийому перших біженців з України від війни з Росією.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"У ці важкі часи Молдова тримає свої кордони відкритими і зробить усе можливе, щоб прийняти та допомогти мирним жителям України. Уряд забезпечив додатковий персонал для безперешкодного перетину поблизу Паланки та Окниці та готує приймальні центри для розміщення перших українських біженців", - повідомив Попеску у Twitter.
In these difficult times, #Moldova is keeping its borders open & will do our best to receive & help civilians from #Ukraine. The government has ensured additional staff for smooth crossing near Palanca & Ocnita & is preparing receiving centres to accommodate the first 🇺🇦refugees. pic.twitter.com/b5MPYkEhNZ— Nicu Popescu (@nicupopescu) February 24, 2022
Глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що країна готується до прийому хвилі біженців з України. Невдовзі буде створено дев'ять пунктів прийому біженців. Вони будуть розташовані в містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосін, Гребенне (Любельське) та в Корчовій, Медиці, Будомирі та Крощенку на Підкарпатті. Додатковий пункт буде збудований у Перемишлі на залізничному вокзалі.
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