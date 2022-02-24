Молдова готує центри для прийому перших біженців з України 

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску повідомив, що на кордоні з Україною формуються центри для прийому перших біженців з України від війни з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У ці важкі часи Молдова тримає свої кордони відкритими і зробить усе можливе, щоб прийняти та допомогти мирним жителям України. Уряд забезпечив додатковий персонал для безперешкодного перетину поблизу Паланки та Окниці та готує приймальні центри для розміщення перших українських біженців", - повідомив Попеску у Twitter.

In these difficult times, #Moldova is keeping its borders open & will do our best to receive & help civilians from #Ukraine. The government has ensured additional staff for smooth crossing near Palanca & Ocnita & is preparing receiving centres to accommodate the first 🇺🇦refugees. pic.twitter.com/b5MPYkEhNZ — Nicu Popescu (@nicupopescu) February 24, 2022

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що країна готується до прийому хвилі біженців з України. Невдовзі буде створено дев'ять пунктів прийому біженців. Вони будуть розташовані в містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосін, Гребенне (Любельське) та в Корчовій, Медиці, Будомирі та Крощенку на Підкарпатті. Додатковий пункт буде збудований у Перемишлі на залізничному вокзалі.

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