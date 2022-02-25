"Нам нужно больше!". Сотрудники посольства ЕС в Украине написали письмо коллегам в Европе

Около 100 сотрудников Представительства ЕС в Украине написали открытое письмо своим руководителям и коллегам в Брюсселе и другим Представительствам ЕС по всему миру.

Текст письма есть в распоряжении "Европейской правды".

"Всем Коллегам, Партнерам и Друзьям,

Мы обращаемся к вам в этот самый мрачный для Украины час, когда российские вооруженные силы продолжают путинское вторжение в нашу страну. Борьба не всегда односторонняя. Украина успешно использует тысячи единиц противотанкового оружия, предоставленных ей партнерами Украины в последние месяцы. Мы благодарны за эту помощь и за недавно объявленный пакет санкций ЕС в ответ на нападение России. Но нам нужно больше. Пока эти усилия "с серьезными последствиями" для российской экономики мало что сделали для того, чтобы остановить или замедлить российскую агрессию. Мы глубоко опечалены и разочарованы позицией некоторых государств-членов ЕС по отмене некоторых санкций, а именно блокированию доступа России к SWIFT. Сейчас не время для взвешенных или пропорциональных ответов!

Если вы хотя бы частично чувствуете то же, что и мы, мы просим вас потребовать от ваших членов национального и европейского парламентов, вашего национального правительства и политиков:

Ввести и обеспечить бесполетную зону над Украиной с совместным воздушным патрулированием с НАТО. Ввести немедленное торговое эмбарго России. Отрезать Россию от системы SWIFT. Закрыть европейское небо, воды и дороги всему российскому транспорту. Осуществить полную изоляцию России во всех смыслах и форматах. Ввести немедленные персональные санкции против всех российских олигархов, их семей и сообщников. Оказать максимально возможную военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Напишите письмо, позвоните по телефону, поговорите напрямую с лицами, принимающими решения, если сможете. Каждая мелочь помогает нам. Высказывайтесь, не молчите об Украине и постарайтесь дать нашей стране шанс на борьбу!".

Ранее Европейский Союз согласился заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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