Посольство України в Москві евакуюється до Латвії - ЗМІ

Посольство України в Москві евакуюється до Латвії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters із посиланням на речника МЗС Латвії.

Протягом останніх кількох днів будівля українського посольства у Москві була однією з точок низки антивоєнних протестів, де деякі росіяни покладали квіти на вулиці.

Зазначимо, що йдеться про розрив дипломатичних відносин між Україною та Росією, і це можна розцінювати як закриття посольства, а не його евакуацію.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого після початку повномасштабної війни проти неї.

У суботу посол Польщі Бартош Ціхоцький написав, що залишився в Києві попри активні бої у столиці України.

Напередодні уряд Італії заявив, що не планує припиняти роботу своєї дипломатичної місії у Києві, попри посилення бойових дій.

Посол Словаччини також залишається у Києві, а посольство працює в оперативному режимі.

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