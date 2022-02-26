Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посольство України в Москві евакуюється до Латвії - ЗМІ

Субота, 26 лютого 2022, 13:01

Посольство України в Москві евакуюється до Латвії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters із посиланням на речника МЗС Латвії.

Протягом останніх кількох днів будівля українського посольства у Москві була однією з точок низки антивоєнних протестів, де деякі росіяни покладали квіти на вулиці.

Зазначимо, що йдеться про розрив дипломатичних відносин між Україною та Росією, і це можна розцінювати як закриття посольства, а не його евакуацію.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого після початку повномасштабної війни проти неї. 

У суботу посол Польщі Бартош Ціхоцький написав, що залишився в Києві попри активні бої у столиці України.

Напередодні уряд Італії заявив, що не планує припиняти роботу своєї дипломатичної місії у Києві, попри посилення бойових дій.

Посол Словаччини також залишається у Києві, а посольство працює в оперативному режимі.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда