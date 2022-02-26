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Посольство Украины в Москве эвакуируется в Латвию - СМИ

Суббота, 26 февраля 2022, 13:01

Посольство Украины в Москве эвакуируется в Латвию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера МИД Латвии.

В последние несколько дней здание украинского посольства в Москве было одной из точек ряда антивоенных протестов, где некоторые россияне возлагали цветы на улице.

Отметим, что речь идет о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией, и это можно расценивать как закрытие посольства, а не его эвакуацию.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля после начала полномасштабной войны против нее.

В субботу посол Польши Бартош Цихоцкий написал, что остался в Киеве, несмотря на активные бои в столице Украины.

Накануне правительство Италии заявило, что не планирует прекращать работу своей дипломатической миссии в Киеве, несмотря на усиление боевых действий.

Посол Словакии также остается в Киеве, а посольство работает в оперативном режиме.

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