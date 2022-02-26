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Угорщина підтримує відключення РФ від SWIFT – прем’єр Польщі

Субота, 26 лютого 2022, 13:52

Угорщина корегує свою позицію щодо необхідності покарання РФ за її агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter пише польський  прем’єр Матеуш Моравецький.

"Сьогодні я знову спілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі - про блокування системи SWIFT",- пише він.

Нагадаємо, Угорщина займала вичікувальну позицію у питанні російської агресії. Раніше прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні. 

А за словами президента України Володимира Зеленського  наразі лише Угорщина та Німеччина виступають проти відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Показово, що досі  в Угорщині досить двозначно коментували питання відключення РФ від SWIFT – спростовують звинувачення у своєму блокуванні цього кроку, але досі публічно не оголосили про його підтримку.

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Війна з РФ санкції Угорщина Польща

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