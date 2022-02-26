Дуда: Україна повинна мати доступ до коштів ЄС для своєї відбудови

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за прискорений шлях членства України в ЄС і щоб Київ мав доступ до коштів ЄС для відбудови країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні" - написав Дуда у Twitter.

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkowstwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy.

🇵🇱🇺🇦🇪🇺 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Вранці у суботу президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз підтримати Україну наданням перспективи членства у ЄС.

Глава Європейської народної партії та колишній очільник Євроради Дональд Туск також висловив думку, що європерспектива для України може змінити правила гри, диктовані Москвою.

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