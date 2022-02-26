Зеленський закликав ЄС підтримати Україну рішенням про перспективу членства

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз підтримати Україну наданням перспективи членства у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter після розмови з президентом Євроради Шарлем Мішелем

Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з президентом Євроради подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - написав він.

Зеленський звертався з таким закликом ще до початку повномасштабної війни з РФ на Мюнхенській конференції з безпеки.

22 лютого цей заклик повторив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава Європейської народної партії та колишній очільник Євроради Дональд Туск також висловив думку, що європерспектива для України може змінити правила гри, диктовані Москвою.

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