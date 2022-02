Туск: європерспектива для України може змінити правила гри, диктовані Москвою

Глава Європейської народної партії та колишній очільник Євроради Дональд Туск закликав Євросоюз зайняти серйозну позицію щодо надання європейської перспективи Україні на тлі російської кризи.

Про це Туск сказав у своїй заяві на саміті Європейської народної партії щодо України, повідомляє "Європейська правда".

Туск перерахував п’ять речей, які, на його думку, є важливими на тлі кризи, що склалася. Серед них - надання Україні перспективи членства у ЄС.

"П’яте - серйозна позиція щодо європейської перспективи України. Нам необхідно прискорити та активізувати діалог між Києвом та Брюсселем", - сказав Дональд Туск.

Він наголосив, що цей процес може бути складним, однак "у разі реалізації це означатиме реальні зміни правил гри, які на цей час диктуються Москвою".

