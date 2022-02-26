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Дуда: Украина должна иметь доступ к средствам ЕС для восстановления

Суббота, 26 февраля 2022, 16:17

Президент Польши Анджей Дуда выступил за ускоренный путь членства Украины в ЕС и за то, чтобы Киев получил доступ к средствам ЕС для восстановления страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине", - написал Дуда в Twitter.

Утром в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз поддержать Украину предоставлением перспективы членства в ЕС.

Глава Европейской народной партии и бывший глава Евросовета Дональд Туск также выразил мнение, что "европерспектива для Украины может изменить правила игры, диктуемые Москвой".

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