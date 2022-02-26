Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Вже дві країни ЄС пропонують надати Україні статус кандидата на членство

Субота, 26 лютого 2022, 18:17

Президенти двох країн ЄС, Польщі та Естонії, висловилися за надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні" - написав Анджей Дуда у своєму Twitter.

Президент Естонії Алар Каріс заявив про це на багатотисячній акції на підтримку України у Таллінні.

"Безпекова ситуація для Естонії, яка у НАТО і ЄС, незрівнянно краща, ніж у країн, які ще не є членами цих блоків. Тому я вважаю, що правильно було б надати Україні чітку перспективу членства у ЄС", - цитує його ERR.

Вранці у суботу президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз підтримати Україну наданням перспективи членства у ЄС.

Глава Європейської народної партії та колишній очільник Євроради Дональд Туск також висловив думку, що європерспектива для України може змінити правила гри, диктовані Москвою.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Польща Естонія

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда