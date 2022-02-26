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У Таллінні тисячі людей вийшли підтримати Україну

Субота, 26 лютого 2022, 17:51

У Таллінні, столиці Естонії, на Площі Свободи зібрався багатотисячний мітинг на підтримку України.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда". Фото з акції публікує також посол України в Естонії Маріана Беца.

Акцію організували декілька громадських організацій, у тому числі Конгрес українців Естонії, Спілка студентів Естонії. 

Подія розпочалася з виконання гімну України та Естонії і промови президента Алара Каріса.

Посол України в Естонії Маріана Беца написала у своєму Twitter, що дуже зворушена акцією. 

Менші демонстрації вийшли у Тарту і Нарві.

26 лютого акції солідарності з Україною відбулися також у Гельсінкі й Мюнхені.

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