У Таллінні тисячі людей вийшли підтримати Україну

У Таллінні, столиці Естонії, на Площі Свободи зібрався багатотисячний мітинг на підтримку України.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда". Фото з акції публікує також посол України в Естонії Маріана Беца.

Акцію організували декілька громадських організацій, у тому числі Конгрес українців Естонії, Спілка студентів Естонії.

Подія розпочалася з виконання гімну України та Естонії і промови президента Алара Каріса.

Посол України в Естонії Маріана Беца написала у своєму Twitter, що дуже зворушена акцією.

Deeply moved. Thousands and thousands of people in Tallinn to support Ukraine in the face of Russian aggression #StandWithUkraine pic.twitter.com/MJ8jGXqHXZ