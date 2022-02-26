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Уже две страны ЕС предлагают предоставить Украине статус кандидата на членство

Суббота, 26 февраля 2022, 18:17

Президенты двух стран ЕС, Польши и Эстонии, высказались за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине", - написал Анджей Дуда в своем Twitter.

Президент Эстонии Алар Карис заявил об этом на многотысячной акции в поддержку Украины в Таллинне.

"Ситуация для Эстонии, которая в НАТО и ЕС, несравненно лучше, чем у стран, которые еще не являются членами этих блоков. Поэтому я считаю, что правильно было бы предоставить Украине четкую перспективу членства в ЕС", - цитирует его ERR.

Утром в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз поддержать Украину предоставлением перспективы членства в ЕС.

Глава Европейской народной партии и бывший глава Евросовета Дональд Туск также выразил мнение, что "европерспектива для Украины может изменить правила игры, диктуемые Москвой.

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