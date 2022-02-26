Уже две страны ЕС предлагают предоставить Украине статус кандидата на членство

Президенты двух стран ЕС, Польши и Эстонии, высказались за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине", - написал Анджей Дуда в своем Twitter.

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkowstwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy.

🇵🇱🇺🇦🇪🇺 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Президент Эстонии Алар Карис заявил об этом на многотысячной акции в поддержку Украины в Таллинне.

"Ситуация для Эстонии, которая в НАТО и ЕС, несравненно лучше, чем у стран, которые еще не являются членами этих блоков. Поэтому я считаю, что правильно было бы предоставить Украине четкую перспективу членства в ЕС", - цитирует его ERR.

Утром в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз поддержать Украину предоставлением перспективы членства в ЕС.

Глава Европейской народной партии и бывший глава Евросовета Дональд Туск также выразил мнение, что "европерспектива для Украины может изменить правила игры, диктуемые Москвой.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.