Польща закликала Берлін закрити й "Північний потік-1"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Берліна закликав Німеччину припинити прокачку газу і через "Північний потік-1".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet.

Моравецький розкритикував безпекову допомогу Німеччини для України - 5 тисяч шоломів.

"Це, здається, жарт. Потрібна реальна допомога, важливо це розуміти. Україна зараз воює за нас, за нашу свободу", - заявив Моравецький.

Він наголосив, що якщо не зупинити Путіна зараз, він не зупиниться на Україні.

"Ми також повинні зупинити "Північні потоки", перший і другий, та нарешті стати незалежними від російського газу; відрізати фінансові установи Росії від ринків капіталу, конфіскувати активи олігархів та відімкнути РФ від SWIFT… Розглядати потрібно усі можливі варіанти. Ми несемо відповідальність за довіру до ЄС, який є не тільки економічним блоком, але й блоком, що виступає за певні цінності. Ми усі несемо історичну відповідальність за те, як зараз відреагуємо", - сказав прем’єр Польщі.

Також 26 лютого стало відомо, що Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами - що свідчить про різку зміну військової політики Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.

Тим не менш, зміна позиції Берліна не обов'язково означає, що всі запити на постачання зброї будуть схвалені, оскільки кожен випадок вирішується індивідуально.

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