Польша призвала Берлин остановить и "Северный поток-1"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Берлин призвал Германию прекратить прокачку газа и через газопровод "Северный поток-1".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Моравецкий раскритиковал помощь Германии для Украины - 5 тысяч шлемов.

"Это, кажется, шутка. Нужна реальная помощь, важно это понимать. Украина сейчас сражается за нас, за нашу свободу", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что если не остановить Путина сейчас, он не остановится на Украине.

"Мы также должны остановить "Северные потоки", первый и второй, и наконец-то стать независимыми от российского газа; отрезать финансовые учреждения России от рынков капитала, конфисковать активы олигархов и отключить РФ от SWIFT… Рассматривать нужно все возможные варианты. Мы несем ответственность за доверие к ЕС, который является не только экономическим блоком, но и объединением, выступающим за определенные ценности. Мы все несем историческую ответственность за то, как сейчас отреагируем", - сказал премьер Польши.

Также 26 февраля стало известно, что Германия разрешила Нидерландам прислать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками – что свидетельствует о резком изменении политики Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.

Дополнено. Уже после публикации этой новости стало известно о первом решении Германии напрямую предоставить Украине военную помощь.