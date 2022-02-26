Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Мюнхені зібрався великий мітинг на підтримку України

фото
Субота, 26 лютого 2022, 13:43

У Мюнхені, одному з найбільших міст Німеччини, зібралась кількатисячна акція на підтримку України.

Про це "Європейській правді" повідомила одна з учасниць акції, надавши фото.  

Люди зібралися на найбільшій площі міста Карлсплац, відомій також як Стахус.

 

На плакатах можна бачити гасла "Зупиніть Путіна", "За вільну Україну", "Ні війні", за відмову від російських енергоресурсів, "Якщо ви не захистите Україну, Путін прийде до вас", "Російський військовий корабель, пішов ***".

 

Кілька людей прийшли з плакатами "Я росіянин, вибачте за це".

 

Можна бачити українські, грузинські прапори та білоруський біло-червоно-білий прапор. 

У виступах учасники висловлюються за покарання Росії відключенням від SWIFT, відмову від російського газу. 

 

Нагадаємо, Німеччина залишається однією з двох країн ЄС, які виступають проти відключення РФ від SWIFT. 

25 лютого ФРН розпочала оголошену поставку 5000 шоломів для українських військових.

Читайте також: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу в день нападу на Київ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Німеччина

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда