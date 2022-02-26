У Мюнхені зібрався великий мітинг на підтримку України

У Мюнхені, одному з найбільших міст Німеччини, зібралась кількатисячна акція на підтримку України.

Про це "Європейській правді" повідомила одна з учасниць акції, надавши фото.

Люди зібралися на найбільшій площі міста Карлсплац, відомій також як Стахус.

На плакатах можна бачити гасла "Зупиніть Путіна", "За вільну Україну", "Ні війні", за відмову від російських енергоресурсів, "Якщо ви не захистите Україну, Путін прийде до вас", "Російський військовий корабель, пішов ***".

Кілька людей прийшли з плакатами "Я росіянин, вибачте за це".

Можна бачити українські, грузинські прапори та білоруський біло-червоно-білий прапор.

У виступах учасники висловлюються за покарання Росії відключенням від SWIFT, відмову від російського газу.

Нагадаємо, Німеччина залишається однією з двох країн ЄС, які виступають проти відключення РФ від SWIFT.

25 лютого ФРН розпочала оголошену поставку 5000 шоломів для українських військових.

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