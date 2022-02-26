Німеччина уперше дозволила надіслати зброю в Україну

Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 ручних протитанкових гранатометів для допомоги у боротьбі з російськими військами, що свідчить про різку зміну військової політики Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.

Про це пише "Politico", повідомляє "Європейська правда".

До суботи Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем, у зону конфлікту.

Зсув у позиції Німеччини відбувається у міру того, як численні західні союзники мобілізуються, щоб відправити Україні більше зброї, боєприпасів та навіть систем протиповітряної оборони.

Скасування може означати швидке збільшення європейської військової допомоги Україні, оскільки більша частина зброї та боєприпасів на континенті принаймні частково зроблена в Німеччині, що дає Берліну законний контроль над її передачею.

Тим не менш, зміна позиції Берліна не обов'язково означає, що всі запити на постачання зброї будуть схвалені, оскільки кожен випадок вирішується індивідуально.

Раніше стало відомо, що уряд Нідерландів ухвалив рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

Україна почала отримувати "Стінгери" лише у лютому. Перше таке постачання здійснила Литва, передавши також пускові установки. Напередодні масштабного російського вторгнення Київ отримав ще одну партію комплексів Stinger від уряду Латвії. Ракети до ЗРК очікуються також від Естонії.

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