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"Ми йдемо за вами": МЗС Британії готує наступ на російських олігархів

Субота, 26 лютого 2022, 21:48

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс склала новий список російських олігархів, які мають бути піддані санкціям.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Трасс сказала, що найближчими тижнями обмеження стосуватимуться ще більшої кількості клептократів, сказавши їм: "Ми йдемо за вами".

Вона додала, що надбагатим людям, пов'язаним із режимом Владіміра Путіна, які використовували юридичні фірми Лондона, щоб загрожувати уряду, "ніде буде сховатися".

Цього тижня прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про "найбільший і найсуворіший пакет економічних санкцій, які Росія коли-небудь бачила".

Заморожування активів та заборону на поїздки зазнали вісім олігархів, а також понад 100 фізичних та юридичних осіб та дочірніх компаній.

Крім того, Британія незабаром введе санкції проти Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодився заморозити активи Путіна і Лаврова.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН

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Велика Британія Війна з РФ

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