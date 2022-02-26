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"Мы идем за вами": МИД Британии готовит наступление на российских олигархов

Суббота, 26 февраля 2022, 21:48

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс составила новый список российских олигархов, которые должны быть подвергнуты санкциям.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Трасс сказала, что в ближайшие недели ограничения коснутся еще большего количества клептократов, сказав им: "Мы идем за вами".

Она добавила, что сверхбогатым людям, связанным с режимом Владимира Путина, которые использовали юридические фирмы Лондона, чтобы угрожать правительству, "негде будет спрятаться".

На этой неделе премьер-министр Борис Джонсон объявил о "крупнейшем и самом суровом пакете экономических санкций, которые Россия когда-либо видела".

Замораживанию активов и запрету на поездки подверглись восемь олигархов, а также более 100 физических и юридических лиц и дочерних компаний.

Ранее сообщалось, что Великобритания вскоре введет санкции против Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, Европейский Союз согласился заморозить активы Путина и Лаврова.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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