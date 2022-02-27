Посол в Германии призывает Берлин дать больше оружия и прекратить импорт российского сырья

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает решение немецкого правительства о поставках Киеву оружием только первым шагом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Украинцы чувствуют облегчение, что немецкое правительство в последнюю минуту отважилось на это историческое изменение курса", – сказал Андрей Мельник. Решение, по его словам, означает "последнее прощание с немецкими иллюзиями". Однако Украина ожидает, что "это первый шаг Германии, чтобы отразить коварную войну Путина".

Посол ожидает, что "в последующие судьбоносные дни и недели федеральное правительство предоставит нам большую поддержку дополнительным оборонительным оружием.

Также Украина призывает федеральное правительство распространить решение об отключении от SWIFT на все российские банки, чтобы "нанести смертельный удар военной машине Кремля".

Кроме того, Украина требует "немедленного запрета импорта всего без исключения российского сырья, а не только газа, нефти, угля или металлов", – сказал Мельник. Таким образом, можно было бы исчерпать финансирование "сумасшедшей кампании", считает посол.

Напомним, федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Кроме того, Германия разрешила Нидерландам послать Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.

Это свидетельствует о резком изменении военной политики Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.

До субботы Германия придерживалась давней практики не разрешать ввоз летального оружия, находящегося под его контролем, в зону конфликта. В частности, Германия блокировала передачу гаубиц из Эстонии, в то время как Таллинн долгое время убеждал Берлин изменить позицию.

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