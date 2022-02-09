Які "зради" та "перемоги" Макрон привіз до Києва з Москви

8 лютого, після переговорів з главою РФ у Москві 7 лютого, президент Франції прибув до України.

Про те, як завершився візит Макрона до України, читайте у статті редактора "Європейської правди" Макрон з переворотом: як лідер Франції спробував сподобатися Путіну, але не зрадити Україну.

Візит Еммануеля Макрона до Києва здавна був метою української влади та особисто Зеленського, та щоразу дати візиту відкладалися.

З наближенням виборів тепер вже Еммануель Макрон опинився у новій реальності. Хоча чинний президент лишається лідером президентських опитувань, його перемога у другому турі далеко не гарантована. Щоби перемогти, він має запропонувати виборцям щось нове та переконливе. І бажано – таке, що виб’є козирі з рук його опонентів. А його ключові опоненти - або проросійські, або дуже проросійські.

На переговорах з Путіним 7 лютого у Макрона не бракувало причин спробувати з ним домовитися. Більш того, були всі підстави чекати від лідера Франції реверансів на адресу російського диктатора.

І він ці очікування цілком виправдав. Макрон не лише полетів до Путіна перед відвідування України. Він акцентував увагу на цьому!

На пресконференції в Кремлі президенти Франції та РФ кілька разів підкреслили, що після відвідин Києва Макрон має знову зідзвонитися з Путіним, щоби узгодити з ним почуте від українського колеги.

Але хоча стиль, обраний Макроном для свого лідерства у Нормандії, не дає багато приводів для оптимізму, наразі немає підстав говорити про поступки українськими інтересами.

Переговори в Кремлі були без перебільшення екстраординарними. Складно назвати їх успішними для Макрона – навіть попри те, що він згодом спробував видати їх за перемогу. Лідери провели за закритими дверима близько шести годин (!), а після цього вийшли на пресконференцію, яка виявилася більше схожа на продовження їхнього діалогу і тривала ще понад годину (!).

При цьому Путін вдався до звичної для нього тактики – у деталях намагався принизити співрозмовника, змусити відчути свою ницість.

Глава РФ, хоч і спілкувався з Макроном показово "на ти" та називав його своїм другом – але не пішов на жодні поступки з питань, електорально важливих для президента Франції.

Приїзд Макрона до Києва ще раз висвітлив іншу, дуже болючу для України проблему – те, що українське керівництво приховує від суспільства домовленості щодо Донбасу.

Річ у тім, що Макрон на своїй пресконференції в Москві публічно визнав, що проєкт закону "про перехідний період", який регулює юридичний порядок деокупації Донбасу та Криму, був знятий за вказівкою Зеленського, бо Банкова пообіцяла це зробити у рамках нормандських переговорів. Банкова це офіційно заперечувала. І тим самим зашкодила передусім собі.

Про те, чому на фоні спірних підсумків "нормандської" складової зустрічей Макрона візит у двосторонньому форматі виявився цілком успішним, читайте в матеріалі Сергія Сидоренка Макрон з переворотом: як лідер Франції спробував сподобатися Путіну, але не зрадити Україну.