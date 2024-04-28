Прем’єр Британії задоволений ефектом від ухвалення закону про депортацію нелегалів до Руанди

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак задоволений тим, який ефект мав ухвалений закон, що передбачає депортацію нелегальних мігрантів до Руанди.

Заяву Сунака наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Британський прем’єр сказав, що занепокоєння з приводу того, що шукачі притулку переїжджають з Британії до Ірландії, свідчать про те, що план британського уряду вже діє як стримувальний фактор для нелегальної імміграції.

За його словами, законодавство "має вплив, тому що люди бояться приїжджати сюди".

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Сунак прокоментував занепокоєння, висловлене ірландською владою, що мігранти, які намагаються уникнути депортації до Руанди, виїжджають з Британії і шукають притулку в Ірландії.

"Якщо люди приїжджають до нашої країни нелегально, але знають, що не зможуть залишитися, вони з набагато меншою ймовірністю приїдуть, і саме тому схема з Руандою є такою важливою", – сказав Сунак.

Нагадаємо, цього тижня британський парламент ухвалив оновлений суперечливий законопроєкт щодо висилки шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

Після цього в Ірландії заявили про зростання потоку мігрантів з Північної Ірландії через ухвалення закону. Влада країни планує відправляти назад до Великої Британії мігрантів, які втікають через Північну Ірландію.