У Нідерландах відсвяткували день народження короля
Новини — Неділя, 28 квітня 2024, 19:26
Жителі Нідерландів у суботу відзначали День короля, святкуючи день народження свого монарха Віллема-Александра.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Вбрані в одяг помаранчевого кольору люди по всій країні брали участь у традиційних "вільних ринках", що проводяться в цей день, продаючи вживані іграшки, книги та інші предмети.
Інші подорожували історичними каналами столиці Амстердама, деякі запалювали шашки, які випускали помаранчевий дим.
Сам Віллем-Александр свій 57-й день народження святкував з родиною у північно-східному місті Еммен.
Щорічне опитування, опубліковане NOS до Дня короля, показало, що популярність Віллема-Александра дуже незначно зросла з минулого року до 6,6 з 10. Його дружина, королева Максима, набрала 7,1 бала з 10 в опитуванні 1 015 осіб, проведеному на початку цього місяця.
Нагадаємо, у березні Віллем-Александр відвідав полігон у Великій Британії і поспілкувався з українськими військовими, які проходять там підготовку в межах операції "Інтерфлекс".