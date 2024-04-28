У Нідерландах відсвяткували день народження короля

Жителі Нідерландів у суботу відзначали День короля, святкуючи день народження свого монарха Віллема-Александра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вбрані в одяг помаранчевого кольору люди по всій країні брали участь у традиційних "вільних ринках", що проводяться в цей день, продаючи вживані іграшки, книги та інші предмети.

AP

Інші подорожували історичними каналами столиці Амстердама, деякі запалювали шашки, які випускали помаранчевий дим.

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Сам Віллем-Александр свій 57-й день народження святкував з родиною у північно-східному місті Еммен.

Щорічне опитування, опубліковане NOS до Дня короля, показало, що популярність Віллема-Александра дуже незначно зросла з минулого року до 6,6 з 10. Його дружина, королева Максима, набрала 7,1 бала з 10 в опитуванні 1 015 осіб, проведеному на початку цього місяця.

Нагадаємо, у березні Віллем-Александр відвідав полігон у Великій Британії і поспілкувався з українськими військовими, які проходять там підготовку в межах операції "Інтерфлекс".