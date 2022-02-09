Что Макрон привез в Киев из Москвы

8 февраля, после переговоров накануне с главой РФ в Москве, президент Франции прибыл в Украину.

О том, как завершился визит Макрона в Украину, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Макрон с переворотом: как лидер Франции попытался понравиться Путину, но не изменить Украине.

Визит Эммануэля Макрона в Киев издавна был целью украинской власти и лично Зеленского, но каждый раз даты визита откладывались.

С приближением выборов теперь уже Эммануэль Макрон оказался в новой реальности. Хотя действующий президент остается лидером по опросам, его победа во втором туре не гарантирована. Чтобы победить, он должен предложить избирателям что-нибудь новое и убедительное. И желательно – то, что выбьет козыри из рук его оппонентов. А его ключевые оппоненты – либо пророссийские, либо очень пророссийские.

На переговорах с Путиным 7 февраля у Макрона хватало причин попытаться с ним договориться. Более того, были все основания ждать от лидера Франции реверансов в адрес российского диктатора.

И он эти ожидания полностью оправдал. Макрон не только полетел к Путину перед посещением Украины. Он акцентировал внимание на этом!

На пресс-конференции в Кремле президенты Франции и РФ несколько раз подчеркнули, что после посещения Киева Макрон должен снова созвониться с Путиным, чтобы согласовать с ним услышанное от украинского коллеги.

Но хотя стиль, выбранный Макроном для своего лидерства в Нормандии, не дает так уж много поводов для оптимизма, пока нет оснований говорить о поступательстве украинскими интересами.

Переговоры в Кремле были без преувеличения экстраординарными. Сложно назвать их успешными для Макрона – даже несмотря на то, что он попытался выдать их за победу. Лидеры провели за закрытыми дверями около шести часов (!), а после этого вышли на пресс-конференцию, которая оказалась больше похожа на продолжение их диалога и длилась еще больше часа (!).

При этом Путин прибег к привычной для него тактике – в деталях пытался унизить собеседника, заставить почувствовать свою низость.

Глава РФ, хоть и общался с Макроном показательно "на ты" и называл его своим другом – но не пошел ни на какие уступки по вопросам, электорально важным для президента Франции.

Приезд Макрона в Киев еще раз показал другую, очень болезненную для Украины проблему – то, что украинское руководство скрывает от общества договоренности по Донбассу.

Дело в том, что Макрон на своей пресс-конференции в Москве публично признал, что проект закона "о переходном периоде", регулирующий юридический порядок деоккупации Донбасса и Крыма, был снят по указанию Зеленского, поскольку Банковая пообещала это сделать в рамках нормандских переговоров. Банковая это официально отрицала. И тем самым помешала прежде всего себе.

О том, почему на фоне спорных итогов "нормандской" составляющей встреч Макрона визит в двустороннем формате оказался вполне успешным, читайте в материале Сергея Сидоренко Макрон с переворотом: как лидер Франции попытался понравиться Путину, но не изменить Украине.