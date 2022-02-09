Швеція припинила широке тестування населення на COVID-19, навіть із симптомами

Швеція припинила широкомасштабне тестування населення на COVID-19 навіть серед людей з симптомами інфекції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства AP.

У країні більше не діятимуть наметові містечка на площах міст, мобільні центри взяття проб і можливість доставки тестів додому.

Починаючи з середи, лише працівники охорони здоров’я та літні люди, а також найуразливіші верстви населення отримають право на безкоштовне ПЛР-тестування, якщо у них є симптоми, тоді як решту населення просто попросять залишитися вдома, якщо у них виявляться симптоми.

Тести на антиген можна легко придбати в супермаркетах та аптеках, але ці результати не повідомляються органам охорони здоров’я. Приватні постачальники медичних послуг також можуть проводити тести та пропонувати сертифікати на міжнародні подорожі, але ці витрати не відшкодовуються державою чи медичним страхуванням.

Цей крок вирізняє скандинавську країну на тлі більшої частини Європи, проте деякі експерти кажуть, що це може стати нормою, оскільки дороге тестування дає менше переваг із поширенням варіанту "Омікрон".

"Ми досягли точки, коли вартість та актуальність тестування більше не виправдані", - заявила на цьому тижні голова Шведської агенції громадської охорони здоров'я Карін Тегмарк Візелл в ефірі національної телерадіокомпанії SVT.

"Якби ми проводили широке тестування, адаптоване для всіх, хто має COVID-19, це означало б пів мільярда крон на тиждень (близько 55 мільйонів доларів) і 2 мільярди на місяць (220 мільйонів доларів)", - додала вона.

Швеція з 9 лютого відмовилась від більшості обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Перестали діяти рекомендації щодо маски у громадському транспорті за наявності великої кількості пасажирів, рекомендація дистанційної роботи та "гібридного" формату навчання для студентів, рекомендація до організацій та закладів уникати великих масових заходів всередині приміщень.

Оголошуючи про скасування обмежень минулого тижня, прем'єр-міністр Магдалена Андерссон заявила, що "пандемія не закінчилася, а вступила в абсолютно нову фазу", і, хоча рівень зараження виріс, це не надто обтяжує лікарні.

Це відповідає тому, що останнім часом відбувається в країнах Європи, де влада послаблює обмеження на коронавірус, які домінували на континенті протягом останніх двох років.

Про повне або майже повне скасування обмежень оголосили також сусіди Швеції Данія, Норвегія та Фінляндія.

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