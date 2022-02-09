Швеция прекратила обширное тестирование населения на COVID-19, даже с симптомами

Швеция прекратила широкомасштабное тестирование населения на COVID-19 даже среди людей с симптомами инфекции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства AP.

В стране больше не будут действовать палаточные городки на площадях, мобильные центры взятия проб и возможность доставки тестов на дом.

Начиная со среды, только работники здравоохранения и пожилые люди, а также самые уязвимые слои населения получат право на бесплатное ПЦР-тестирование, если у них есть симптомы, тогда как остальное население просто попросят остаться дома, если у них проявятся симптомы.

Тесты на антиген можно легко купить в супермаркетах и ​​аптеках, но эти результаты не сообщаются органам здравоохранения. Частные поставщики медицинских услуг также могут проводить тесты и предлагать сертификаты на международные поездки, но эти расходы не возмещаются государством или медицинским страхованием.

Этот шаг выделяет скандинавскую страну на фоне большей части Европы, однако некоторые эксперты говорят, что это может стать нормой, поскольку дорогое тестирование дает меньше преимуществ с распространением варианта "Омикрон".

"Мы достигли точки, когда стоимость и актуальность тестирования больше не оправданы", - заявила на этой неделе глава Шведского агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Визелл в эфире национальной телерадиокомпании SVT.

"Если бы мы проводили широкое тестирование, адаптированное для всех имеющих COVID-19, это означало бы полмиллиарда крон в неделю (около 55 миллионов долларов) и 2 миллиарда в месяц (220 миллионов долларов)", - добавила она.

Швеция с 9 февраля отказалась от большинства ограничений, предпринятых для сдерживания эпидемии коронавируса. Перестали действовать рекомендации по поводу масок в общественном транспорте при наличии большого количества пассажиров, рекомендация дистанционной работы и гибридного формата обучения для студентов, рекомендация к организациям и учреждениям избегать больших массовых мероприятий внутри помещений.

Объявляя об отмене ограничений на прошлой неделе, премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что "пандемия не закончилась, а вступила в совершенно новую фазу", и, хотя уровень заражения вырос, это не оказывает слишком большой нагрузки на больницы.

Это соответствует тому, что в последнее время происходит в странах Европы, где власти ослабляют ограничения, которые доминировали на континенте за последние два года.

О полной или почти полной отмене ограничений объявили также соседи Швеции Дания, Норвегия и Финляндия.

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