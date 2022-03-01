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Грузинська опозиція вимагає відставки прем’єра через позицію по Україні

Вівторок, 1 березня 2022, 23:27

У Тбілісі проходить великий опозиційний мітинг, головна вимога якого – відставка прем’єра Іраклія Гарібашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Ехо Кавказу".

"По-перше, має піти Іраклій Гарібашвілі… По-друге, ми маємо перейти до конкретних та дієвих кроків, щоб допомогти Україні. Третя наша вимога, щоб одразу після їхнього відходу Грузія подала заявку на членство в Євросоюзі", - заявила на мітингу лідер партії "Дроа" Елене Хоштарія.

Вона наголосила, що ці вимоги були узгоджені "всіми громадськими групами та всіма партіями", і вони разом добиватимуться їх виконання.

Після звернення Хоштарія учасники мітингу почали скандувати "Йди" на адресу прем'єра Гарібашвілі.

Як зазначає видання, акції на підтримку України йдутьу Тбілісі та інших містах Грузії від 24 лютого, проте досі вони ніколи не були політичними.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі раніше заявив, що Грузія не планує приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ за її вторгнення в Україну, бо це "завдасть ще більшої шкоди нашій країні і нашому народу".

Замість цього грузинський грузинський уряд виділив один мільйон ларі ($320 тис.) для гуманітарної допомоги Україні.

Проте справдній скандал відбувся на 28 лютого. Офіційний Тбілісі не дав дозволу на виліт до України грузинським добровольцям, яки хотіли воювати в Інтернаціональному батальйоні.

На це гостро відреагував український прем’єр Денис Шмигаль. "Хоробрі грузинські брати чекають в аеропорту, щоб улетіти на допомогу Україні. Сподіваюся Іраклі Гарібашвілі проявити мужність і дозволить виліт. На це чекає Україна! На це чекає Європа!",- написав він.  

При цьому, вслід за Україною, у парламенті Грузії підготували проєкт резолюції про вступ країни до ЄС.

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Грузія Війна з РФ

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