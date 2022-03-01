Шмигаль закликав прем’єра Грузії дозволити виліт грузинських добровольців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав свого грузинського коллегу Іраклі Гарібашвілі дозволити виліт в Україну добровольців із Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український прем’єр написав на своїй сторінці у twitter.

"Хоробрі грузинські брати чекають в аеропорту, щоб улетіти на допомогу Україні. Сподіваюся Іраклі Гарібашвілі проявити мужність і дозволить виліт. На це чекає Україна! На це чекає Європа!",- пише Шмигаль.

Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы влететь на помощь Украине. Надеюсь @GharibashviliGe проявит мужество и даст разрешение на вылет. Этого ждёт #Украина! Этого ждёт #Европа! #StopRussia — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 28, 2022

Український прем’єр розмістив ще один пост у twitter на цю тему. "Волелюбний грузинський народ, допоможи своєму прем'єр-міністру ухвалити вірне рішення!",- пише він

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян іноземних країн, які друзями президент України Зокрема, він закликав усіх іноземців , хто хоче приєднатися, поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.