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Шмигаль закликав прем’єра Грузії дозволити виліт грузинських добровольців

Вівторок, 1 березня 2022, 02:02

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав свого грузинського коллегу Іраклі Гарібашвілі дозволити виліт в Україну добровольців із Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український прем’єр написав на своїй сторінці у twitter.

"Хоробрі грузинські брати чекають в аеропорту, щоб улетіти на допомогу Україні. Сподіваюся Іраклі Гарібашвілі проявити мужність і дозволить виліт. На це чекає Україна! На це чекає Європа!",- пише Шмигаль. 

Український прем’єр розмістив ще один пост у twitter на цю тему. "Волелюбний грузинський народ, допоможи своєму прем'єр-міністру ухвалити вірне рішення!",- пише він

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян іноземних країн, які  друзями президент України Зокрема, він закликав усіх іноземців , хто хоче приєднатися, поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

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