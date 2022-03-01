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У парламенті Грузії підготували проєкт резолюції щодо вступу у ЄС

Вівторок, 1 березня 2022, 23:04

У парламенті Грузії підготували проєкт резолюції про вступ країни до ЄС.

Як повідомляє "Новости-Грузия", документ презентувала голова комітету з євроінтеграції Мака Бочорішвілі, пише "Європейська правда".

У резолюції, що складається з 13 пунктів, закликають країни ЄС і європейські інституції зробити усі необхідні кроки для того, щоб прискорити вступ Грузії до ЄС. 

Також вона закликає владу Грузії активізувати роботу для виконання Угоди про асоціацію, щоб наближати країну до членства у ЄС. 

Нагадаємо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Молдова та Грузія розглядають спробу України як додатковий шанс для себе.

В уряді Грузії неодноразово заявляли, що хочуть подати заявку на членство у 2024 році. 

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