Грузинская оппозиция требует отставки премьера из-за позиции по Украине

В Тбилиси проходит большой оппозиционный митинг, главным требованием которого является отставка премьера Ираклия Гарибашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Во-первых, должен пойти Ираклий Гарибашвили… Во-вторых, мы должны перейти к конкретным и действенным шагам, чтобы помочь Украине. Третье наше требование, чтобы сразу после их ухода Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе", - заявила на митинге лидер. партии "Дроа" Елене Хоштария.

Она подчеркнула, что эти требования были согласованы "всеми общественными группами и всеми партиями", и они будут вместе добиваться их выполнения.

После обращения Хоштария митингующие начали скандировать "Иди" в адрес премьера Гарибашвили.

Как отмечает издание, акции в поддержку Украины идут в Тбилиси и других городах Грузии от 24 февраля, однако до сих пор они никогда не были политическими.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за ее вторжение в Украину, потому что это "нанесет еще больший ущерб нашей стране и нашему народу".

Вместо этого грузинское грузинское правительство выделило один миллион лари ($320 тыс.) для гуманитарной помощи Украине.

Однако настоящий скандал произошел 28 февраля. Официальный Тбилиси не дал разрешения на вылет в Украину грузинским добровольцам, желающим воевать в Интернациональном батальоне.

На это резко отреагировал украинский премьер Денис Шмигаль. "Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы влететь на помощь Украине. Надеюсь Иракли Гарибашвили проявить мужество и позволит вылет. Это ждет Украина! Это ждет Европа!",- написал он.

При этом вслед за Украиной в парламенте Грузии подготовили проект резолюции о вступлении страны в ЕС.