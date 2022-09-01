Премьер Грузии намекнул на желание наладить отношения с США после недель критики в сторону посла

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в интересы страны не входит "раздувание полемики" с послом США Калли Дегнан, которую отдельные депутаты в последние недели обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинское информагентство GHN.

"Я считаю, что дальнейшее расширение, углубление и раздувание этой полемики не в пользу нашей страны", – заявил Гарибашвили журналистам в четверг и добавил, что "одной критики недостаточно и не нужно".

По словам грузинского премьера, его роль заключается в "наибольшем укреплении наших отношений с Америкой и Европейским Союзом".

"Я думаю, что такой полемикой мы не укрепим наши отношения с Америкой, а ослабим их. Поэтому мое пожелание как премьер-министра – еще более бережно относиться к этим отношениям", – добавил Гарибашвили.

Это первое заявление члена грузинской властной команды, в котором он намекает на необходимость нормализации диалога с послом США, с начала кампании ее критики, инициированной тремя бывшими депутатами правящей "Грузинской мечты".

Напомним, в конце июня депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе ушли из правящей партии "Грузинская мечта" и ее фракции в парламенте. Они сторонники того, чтобы "через кулисы распространялось больше информации о политических фактах и ​​событиях".

Вскоре Кавелашвили обнародовал открытое письмо американскому послу, в котором призвал Дегнан публично отмежеваться от "провокаций" оппозиции. В ответ Дегнан заявила, что письмо Кавелашвили было "полно лжи и теорий заговора", и она даже не смогла дочитать его до конца.

После этого лидер "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе публично обвинил посла США в том, что она оскорбила Кавелашвили.

Кроме того, Кобахидзе позже заявил, что недавно завершивший работу на этом посту посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель сыграл в отношениях между Грузией и ЕС "лишь негативную роль".

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