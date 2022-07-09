Лідер "Грузинської мрії" звинуватив посла США в образі депутата, який заявив про зв’язки дипломатки з опозицією

Лідер "Грузинської мрії" Іраклі Кобахідзе в суботу звинуватив посла США в Груззії Келлі Дегнан у тому, що вона образила депутата Михаїла Кавелашвілі, який звинуватив дипломатку у зв’язках з опозицією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Напередодні Кавелашвілі звернувся до Дегнан з відкритим листом, де фактично звинуватив посла у зв'язках із колишньою правлячою партією "Єдиний національний рух" і заявив, що її вчинки можуть похитнути репутацію Америки у Грузії.

У відповідь Дегнан заявила, що лист Кавелашвілі був "повен брехні та теорій змови", і вона навіть не змогла дочитати його до кінця.

"Сумно, коли у брехні звинувачують депутата парламенту Грузії, Мішу Кавелашвілі – обраного народом парламентаря, нашого колегу, і ця форма відповіді, і не лише форма, а й зміст, були дуже сумними… Порушення дипломатичних стандартів – це те, що потребує реагування всіх парламентаріїв", – заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, Кавелашвілі разом із депутатами Дмитром Хундадзе та Созаром Субарі наприкінці червня пішов із "Грузинської мрії", обіцявши розповісти суспільству багато з політичних кулуарів. За останній тиждень вони поширили кілька відкритих листів, у яких звинуватили Захід у спробах втягування Грузії у війну.

Зазначимо, що Хундадзе в суботу також поширив листа, в якому йдеться, що Дегнан "сприяє поглибленню поляризації" і порушує принципи демократії. Він закликав Дегнан дочитати лист Кавелашвілі та "відповісти на питання обраних представників народу".

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