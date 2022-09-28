Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС може запровадити санкції проти Сербії через позицію щодо України та Косова – ЗМІ

Середа, 28 вересня 2022, 17:54

Європейський Союз тисне на президента Сербії Александара Вучича з тим, щоб він більше не відкладав запровадження санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну, інакше на Белград можуть чекати обмеження з боку ЄС.

Як передає "Європейська правда", про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє сербське видання Danas.

"Якщо Європейський Союз ухвалить рішення щодо санкцій, то першим кроком буде припинення потоків грошей до Сербії, потім скасування "білого Шенгену" (тобто безвізового режиму), припинення переговорів про вступ до ЄС, а потім – санкції. Але на це піде час", – кажуть джерела Danas.

За інсайдерськими даними, Вучич розраховує на підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який може заблокувати рішення або на рівні Ради ЄС, або через свого єврокомісара з питань сусідства й політики розширення Олівера Варгеї.

"З наближенням підписання угоди з Приштиною шанси, що вони (ЄС) вдадуться до санкцій, дуже низькі, але Європарламент має більше свободи ухвалити резолюцію, яка закликатиме Єврокомісію і Раду ЄС призупинити переговори, і в розпал кризи в Україні вона матиме підтримку більшості громадян ЄС", – додають співрозмовники видання.

Вони додають, що у Вучича буде "один день" після формування нового уряду для ухвалення рішення про санкції та інші обмежувальні заходи щодо Росії та Білорусі та ще рік – на укладання юридично зобов’язувальної угоди з Косовом.

Як відомо, Белград виступає проти покарання Росії санкціями. Водночас сербський президент Александар Вучич заявив, що Белград не визнає результати псевдореферендумів, які Росія організувала на окупованих нею українських територіях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія санкції

Статті

Посол Німеччини: У НАТО зараз щодня обговорюють те, як відповісти у разі ядерного удару

Анка Фельдгузен: "Ми вже підняли процедури з часів холодної війни і знаємо, що треба зробити... Війна завершиться перемогою України"
28 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Посилити ЄС: чому членство України потрібне самому Євросоюзу

Варто покласти край традиційним поглядам на Україну як виключно реципієнта допомоги з боку Європейського Союзу.
27 вересня 2022 — Дмитро Ливч, Юлія Шаіпова , Олександр Костриба, для Європейської правди

Криза довела до імпічменту: як Чорногорія обирає між шляхом на Захід та "русскім міром"

Нові чорногорські реалії: президент, який намагається розпустити парламент, та парламентська більшість, яка ініціює імпічмент президенту...
27 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда