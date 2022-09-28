Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕС может ввести санкции против Сербии из-за позиции по Украине и Косову – СМИ

Среда, 28 сентября 2022, 17:54

Европейский Союз оказывает давление на президента Сербии Александара Вучича с тем, чтобы он больше не откладывал введение санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину, иначе Белград могут ждать ограничения со стороны ЕС.

Как передает "Европейская правда", об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает сербское издание Danas.

"Если Европейский Союз примет решение о санкциях, то первым шагом будет прекращение потоков денег в Сербию, затем отмена "белого Шенгена" (то есть безвизового режима), прекращение переговоров о вступлении в ЕС, а затем - санкции. Но на это уйдет время", - говорят источники Danas.

По инсайдерским данным, Вучич рассчитывает на поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который может заблокировать решение либо на уровне Совета ЕС, либо через своего еврокомиссара по вопросам соседства и политики расширения Оливера Вархеи.

"С приближением подписания соглашения с Приштиной шансы, что они (ЕС) прибегнут к санкциям, очень низкие, но Европарламент имеет больше свободы принять резолюцию, которая будет призывать Еврокомиссию и Совет ЕС приостановить переговоры, и в разгар кризиса в Украине она будет иметь поддержку большинства граждан ЕС", - добавляют собеседники издания.

Они добавляют, что у Вучича будет "один день" после формирования нового правительства для принятия решения о санкциях и других ограничительных мерах в отношении России и Беларуси и еще год - на заключение юридически обязывающего соглашения с Косовом.

Как известно, Белград выступает против наказания России санкциями. В то же время сербский президент Александар Вучич заявил, что Белград не признает результаты псевдореферендумов, которые Россия организовала на оккупированных ею украинских территориях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия санкции

Статьи

Посол Германии: В НАТО сейчас каждый день обсуждают, как ответить в случае ядерного удара

Анка Фельдгузен: "Мы уже подняли процедуры времен холодной войны и знаем, что надо делать... Война закончится победой Украины" (укр.)
28 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Усилить ЕС: почему членство Украины нужно самому Евросоюзу

Следует покончить с традиционными взглядами на Украину как исключительно на реципиента помощи со стороны Европейского Союза.
27 сентября 2022 — Дмитрий Ливч, Юлия Шаипова , Александр Кострыба, для Европейской правды

Кризис довел до импичмента: как Черногория выбирает между путем на Запад и "русским миром"

Новые черногорские реалии: президент, который пытается распустить парламент, и парламентское большинство, которое инициирует импичмент президенту... (укр.)
27 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда