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Минюст Грузии рассказал, скольким россиянам дали гражданство за 2022 год

Суббота, 3 сентября 2022, 10:01

В Минюсте Грузии сообщили, что за 2022 год гражданство Грузии получили 728 граждан России, все – по праву этнического происхождения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство "Новости Грузия".

"Президент Грузии предоставила гражданство только 728 лицам, которые по происхождению - из Грузии и одновременно отвечают требованиям законодательства об уровне знания государственного языка, истории Грузии и основных прав", - сообщили в ведомстве.

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Количество отказов гражданам РФ, как отмечают, было втрое больше: всего с начала 2022 года подали 3265 заявок, из них 2537 отклонили.

Минюст опубликовал информацию в ответ на публикацию отчета Института развития свободы и демократии (IDFI). В нем говорится, что на граждан РФ выпадает 72% случаев предоставления гражданства Грузии, не связанных с возобновлением гражданства, и что за 2018-2022 годы гражданами Грузии стали 6075 граждан РФ.

Как известно, в Грузии все активнее обсуждают опасения из-за массового приезда россиян после начала полномасштабной войны РФ против Украины. В оппозиции поднимают вопрос о введении визового режима и ограничении продажи недвижимости гражданам РФ.

В правящей партии "Грузинская мечта" назвали призывы частью "ксенофобно-шовинистической кампании" против россиян, обвинив в её организации "Единое национальное движение".

В оппозиции назвали такую ​​позицию антигосударственной.

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Грузия

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