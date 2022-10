Кулеба про повістки для Schlumberger в РФ: треба йти з Росії

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав західні компанії покинути Росію після того, як стало відомо, що працівники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати в РФ повістки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії. Зараз вона співпрацює з органами влади щодо мобілізації працівників. Я попередив про це всі західні компанії. Єдиний спосіб врятувати залишки своєї репутації - залишити Росію зараз", - написав Кулеба у своєму Twitter.

Schlumberger has been funding war crimes and genocide by remaining in Russia. Now it cooperates with authorities in drafting employees. I have warned all Western companies of this. The only way to save remains of its reputation is to PULL OUT of Russia NOW.https://t.co/tBzPHCZY2b