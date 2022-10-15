Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба про повістки для Schlumberger в РФ: треба йти з Росії

Субота, 15 жовтня 2022, 16:45

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав західні компанії покинути Росію після того, як стало відомо, що працівники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати в РФ повістки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Schlumberger фінансує воєнні злочини та геноцид, залишаючись у Росії. Зараз вона співпрацює з органами влади щодо мобілізації працівників. Я попередив про це всі західні компанії. Єдиний спосіб врятувати залишки своєї репутації - залишити Росію зараз", - написав Кулеба у своєму Twitter.

Раніше агентство Reuters повідомило, що працівники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати повістки, а сама компанія не дозволяє переходити на дистанційну форму для роботи за межами РФ.

За інформацією агентства, співпраця Schlumberger з владою щодо вручення повісток та відмова дозволити російським співробітникам працювати за межами країни викликала негативну реакцію. 

У російському підрозділі Schlumberger, за інформацією Reuters, працює понад 9000 осіб, що становить близько 10% робочої сили компанії в усьому світі. Згідно з внутрішнім документом, який переглянуло агентство, десятки російських працівників покинули країну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба МЗС Війна з РФ Росія

Статті

Союз фашистів та кримнашистів: як нова коаліція Італії почала роботу зі скандалів

Правоцентристська коаліція в Італії де-факто розвалилася вже в перший день голосування за кандидата на посаду голови Сенату...
14 жовтня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Гроші не на всю зброю: ЄС стикнувся з дефіцитом фондів для оплати допомоги Україні

Досі ніколи не звучало, що частка виплат ЄС стає джерелом проблем... Для Польщі компенсація нижче 50% – це занадто мало...
14 жовтня 2022 — Euractiv, Александра Бжозовскі

Смуга перешкод на шляху до ЄС: досвід Західних Балкан, що має допомогти Україні

Україні доведеться "платити" за чужі помилки виконанням нових, щоразу жорсткіших вимог Брюсселя до кандидатів...
14 жовтня 2022 — Альона Гетьманчук, Київ-Загреб-Подгориця-Скоп’є