Кулеба о повестках для Schlumberger в РФ: надо уходить из России

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал западные компании покинуть Россию после того, как стало известно, что работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать в РФ повестки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России. Сейчас она сотрудничает с органами власти по мобилизации работников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации – покинуть Россию сейчас", - написал Кулеба в своем Twitter.

Schlumberger has been funding war crimes and genocide by remaining in Russia. Now it cooperates with authorities in drafting employees. I have warned all Western companies of this. The only way to save remains of its reputation is to PULL OUT of Russia NOW.https://t.co/tBzPHCZY2b