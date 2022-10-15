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Кулеба о повестках для Schlumberger в РФ: надо уходить из России

Суббота, 15 октября 2022, 16:45

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал западные компании покинуть Россию после того, как стало известно, что работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать в РФ повестки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Schlumberger финансирует военные преступления и геноцид, оставаясь в России. Сейчас она сотрудничает с органами власти по мобилизации работников. Я предупредил об этом все западные компании. Единственный способ спасти остатки своей репутации – покинуть Россию сейчас", - написал Кулеба в своем Twitter.

Ранее агентство Reuters сообщило, что работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать повестки, а компания не позволяет переходить на дистанционную форму для работы за пределами РФ.

По информации агентства, сотрудничество Schlumberger с властями по вручению повесток и отказ позволить российским сотрудникам работать за пределами страны вызвало негативную реакцию.

В российском подразделении Schlumberger, по информации Reuters, работает более 9000 человек, что составляет около 10% рабочей силы компании по всему миру. Согласно внутреннему документу, который изучило агентство, десятки российских работников покинули страну.

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Кулеба МИД Война с РФ Россия

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