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Посли західних держав відреагували на новий ракетний удар РФ по Україні

Середа, 23 листопада 2022, 14:48

Західні дипломати у Києві публікують реакції у відповідь на триваючий ракетний удар Росії по Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Києві знов вибухи. Поки продовжу працювати у підвалі", - коротко написала посол Британії Мелінда Сіммонс. 

"Ще більше жорстоких ракетних ударів по всій території країни від Росії, яка намагається покарати Україну за те, що насмілилася залишатись вільною. Я вже бачила силу українського народу, і я знаю, що спроби РФ підкорити Україну, зануривши її у холод і темряву, зазнають невдачі. Стоїмо поруч з Україною", - відреагувала посол США Бріджит Брінк.

Посол Франції Етьєн де Понсен поділився фотографією з підвалу, куди йому довелося переміститися разом з українським міністром. 

"Ось таке повсякденне життя посольства Франції в Україні. Робочу зустріч з віцеміністром економіки Олександром Грибанем перервали російські ракетні удари. Ми продовжимо її у сховищі. Висловлюю солідарність з українцями", - написав посол. 

Як відомо, вдень 22 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару, повідомляється про влучання в об'єкт інфраструктури у Києві та житловий будинок в області.

Нагадаємо, також 22 листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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