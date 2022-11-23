Посли західних держав відреагували на новий ракетний удар РФ по Україні

Західні дипломати у Києві публікують реакції у відповідь на триваючий ракетний удар Росії по Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Києві знов вибухи. Поки продовжу працювати у підвалі", - коротко написала посол Британії Мелінда Сіммонс.

Explosions in #Kyiv. Back to working in the basement for now. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 23, 2022

"Ще більше жорстоких ракетних ударів по всій території країни від Росії, яка намагається покарати Україну за те, що насмілилася залишатись вільною. Я вже бачила силу українського народу, і я знаю, що спроби РФ підкорити Україну, зануривши її у холод і темряву, зазнають невдачі. Стоїмо поруч з Україною", - відреагувала посол США Бріджит Брінк.

More cruel missile strikes across the country as Russia tries to punish Ukraine for daring to be free. I have seen the strength of the people of Ukraine, and I know Russia’s attempt to dominate Ukraine by plunging it into the cold and dark will fail. We stand with Ukraine. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 23, 2022

Посол Франції Етьєн де Понсен поділився фотографією з підвалу, куди йому довелося переміститися разом з українським міністром.

La vie ordinaire de l'équipe de @FranceenUkraine à #Kyiv en ce moment. Rendez-vous de travail avec le vice-ministre de l'économie A. Gryban interrompu par les frappes de missiles 🇷🇺. Nous poursuivons l'entretien dans l'abri. Solidarité 🇫🇷🇺🇦 https://t.co/RDHtOdAEI6 pic.twitter.com/vhaLvVFMoC — Etienne de Poncins (@EdePoncins) November 23, 2022

"Ось таке повсякденне життя посольства Франції в Україні. Робочу зустріч з віцеміністром економіки Олександром Грибанем перервали російські ракетні удари. Ми продовжимо її у сховищі. Висловлюю солідарність з українцями", - написав посол.

Як відомо, вдень 22 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару, повідомляється про влучання в об'єкт інфраструктури у Києві та житловий будинок в області.

Нагадаємо, також 22 листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.