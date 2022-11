Посли західних держав відреагували на новий ракетний удар РФ по Україні

Західні дипломати у Києві публікують реакції у відповідь на триваючий ракетний удар Росії по Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Києві знов вибухи. Поки продовжу працювати у підвалі", - коротко написала посол Британії Мелінда Сіммонс.

"Ще більше жорстоких ракетних ударів по всій території країни від Росії, яка намагається покарати Україну за те, що насмілилася залишатись вільною. Я вже бачила силу українського народу, і я знаю, що спроби РФ підкорити Україну, зануривши її у холод і темряву, зазнають невдачі. Стоїмо поруч з Україною", - відреагувала посол США Бріджит Брінк.

More cruel missile strikes across the country as Russia tries to punish Ukraine for daring to be free. I have seen the strength of the people of Ukraine, and I know Russia’s attempt to dominate Ukraine by plunging it into the cold and dark will fail. We stand with Ukraine.