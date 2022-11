Послы западных государств отреагировали на новый ракетный удар РФ по Украине

Западные дипломаты в Киеве публикуют реакции в ответ на продолжающийся ракетный удар России по Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Киеве снова взрывы. Пока продолжу работать в подвале", - коротко написала посол Великобритании Мелинда Симмонс.

"Еще больше жестоких ракетных ударов по всей территории страны от России, которая пытается наказать Украину за то, что осмелилась оставаться свободной. Я уже видела силу украинского народа, и я знаю, что попытки РФ покорить Украину, погрузив ее в холод и темноту, потерпят неудачу. Стоим рядом с Украиной", - отреагировала посол США Бриджит Бринк.

More cruel missile strikes across the country as Russia tries to punish Ukraine for daring to be free. I have seen the strength of the people of Ukraine, and I know Russia’s attempt to dominate Ukraine by plunging it into the cold and dark will fail. We stand with Ukraine.