У будинку затриманої в Бельгії віцепрезидентки Європарламенту знайшли сумки з грошима - ЗМІ

У будинку віцепрезидентки Європарламенту Єви Кайлі, яка провела ніч під вартою у Бельгії у зв’язку з корупційним розслідуванням та можливим незаконним лобізмом на користь Катару, знайшли сумки з грошима.

Про це пише бельгійська газета L'echo, повідомляє "Європейська правда".

Видання називає справу "справжньою бомбою у серці європейської демократії", посилаючись на розслідування з приводу хабарів європейським чиновникам з боку Катару.

"Сумки з грошима знайдені в будинку віцепрезидента Європарламенту", - стверджує заголовок публікації, що супроводжується фотографією Кайлі.

За даними L'Echo, Кайлі затримали на місці у неї вдома. Єдиний спосіб затримати парламентаря, захищеного імунітетом, - спіймати його на місці злочину.

Після інформації про перші арешти та конфіскацію 600 тисяч євро готівкою був допитаний і батько Кайлі. Стверджується, що у нього була валіза, наповнена грошима, і він перебував у процесі переміщення. Слідчі вважають,що батька Кайлі попередили про поліцейські рейди спільники.

У Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що у рамках розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі. Стверджується, що вона фігурує у справі про незаконний лобізм на користь Катару в установі ЄС.

У справі також арештували помічника євродепутата з групи соціалістів і демократів, який є колегою Кайлі, і колишнього депутата Європарламенту від Італії П'єра-Антоніо Панцері, також соціаліста.

У п’ятницю ввечері Кайлі виключили з її власної політичної партії у Греції та призупинили її членство у політичній групі в Європейському парламенті.