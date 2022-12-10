Віцепрезидентку Європарламенту виключили з партії через гучне корупційне розслідування

Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі виключили з її власної політичної партії у Греції та призупинили її членство у політичній групі в Європейському парламенті після повідомлення про те, що її було затримано в Бельгії у зв'язку з корупційним розслідуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загальногрецький соціалістичний рух, або ПАСОК, одна з головних опозиційних партій Греції, заявила у п’ятницю, що "у зв'язку з останніми подіями та розслідуванням бельгійською владою корупції серед європейських чиновників, євродепутатку Єву Кайлі виключено з ПАСОК - Руху за зміни за рішенням президента Нікоса Андрулакіса"

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. — ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής (@pasok) December 9, 2022

Політична група Кайлі в Європейському парламенті, Прогресивний альянс соціалістів і демократів, також оголосила в п'ятницю про призупинення членства Кайлі у групі "у зв'язку з розслідуванням, що триває".

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations. — S&D Group (@TheProgressives) December 9, 2022

За даними наближеного до слідства джерела, у Брюсселі в п’ятницю ввечері була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту, депутатка від грецьких соціалістів Єва Кайлі у справі про незаконний лобізм на користь Катару в установі ЄС.

Раніше у справі вже арештували чотирьох людей, зокрема помічника євродепутата з групи соціалістів і демократів, який є колегою Кайлі, і колишнього депутата Європарламенту від Італії П'єра-Антоніо Панцері, також соціаліста.

У Брюсселі та околицях були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.