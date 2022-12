Віцепрезидентку Європарламенту виключили з партії через гучне корупційне розслідування

Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі виключили з її власної політичної партії у Греції та призупинили її членство у політичній групі в Європейському парламенті після повідомлення про те, що її було затримано в Бельгії у зв'язку з корупційним розслідуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загальногрецький соціалістичний рух, або ПАСОК, одна з головних опозиційних партій Греції, заявила у п’ятницю, що "у зв'язку з останніми подіями та розслідуванням бельгійською владою корупції серед європейських чиновників, євродепутатку Єву Кайлі виключено з ПАСОК - Руху за зміни за рішенням президента Нікоса Андрулакіса"

Політична група Кайлі в Європейському парламенті, Прогресивний альянс соціалістів і демократів, також оголосила в п'ятницю про призупинення членства Кайлі у групі "у зв'язку з розслідуванням, що триває".

