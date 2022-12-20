Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Маска запросили надати свідчення у Європарламенті

Вівторок, 20 грудня 2022, 08:50

Глава Європарламент Роберта Метсола запросила нового керівника Twitter Ілона Маска надати свідчення у Європейському парламенті.

Із відповідним листом Метсоли ознайомилось видання Politico, пише "Європейська правда".

Метсола в понеділок надіслала лист мільярдеру з проханням з'явитися для "відвертого публічного обміну думками" із депутатами.

У Єврокомісії попередили Маска після блокування Twitter кількох американських журналістів

"Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу та дає можливість для громадянського дискурсу. Twitter не повинен мимоволі стати каталізатором мови ворожнечі, втручання у вибори та дезінформації", - написала політик.

У листопаді Метсола погодилася запросити Маска на прохання ліберальних депутатів. Вона написала, що "впевнена" у тому, що Маск прийме запрошення.

Цей крок відбувся після низки хаотичних та суперечливих заходів у Twitter - включаючи масові звільнення, блокування журналістів та зміни у правилах платформи, що викликали тривогу в Європі. 

Шольц думає піти з Twitter після його покупки Маском

Президентка Європарламенту не має права викликати до себе керівника компанії. Проте генеральний директор Facebook Марк Цукерберг прибув для надання свідчень до Брюсселя на слухання у 2018 році.

Невідомо, чи прийме Маск запрошення Метсоли. Користувачі Twitter у понеділок також дали зрозуміти технологічному мільярдеру, що він має піти у відставку з посади генерального директора Twitter.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
соцмережі Європарламент

Статті

Зашморг для російської економіки: як почало діяти нафтове ембарго

Ембарго на російську нафту та цінова стеля вже приносять перші позитивні результати для України та світової економіки.
19 грудня 2022 — Cвітлана Романко, Razom We Stand

Шантаж ціною України: як сварка Польщі та Угорщини з ЄС могла коштувати Києву 18 млрд євро

Рішення про мінімальний податок стало ключовим у "драмі" та блокаді на саміті ЄС, яка ледь не коштувала Україні 18 млрд євро...
17 грудня 2022 — Янош Алленбах-Амман, EURACTIV, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Крах уряду, що обіцяв МіГ-29: що означає для України політична криза у Словаччині

Наскільки ймовірним є розворот Словаччини від дружньої Україні держави до євроскептика, що просуватиме тези про компроміс із Кремлем?
16 грудня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда