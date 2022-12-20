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Маска пригласили дать показания в Европарламенте

Вторник, 20 декабря 2022, 08:50

Глава Европарламент Роберта Метсола пригласила нового руководителя Twitter Илона Маска дать показания в Европейском парламенте.

С соответствующим письмом Метсолы ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Метсола в понедельник направила письмо миллиардеру с просьбой явиться для "откровенного публичного обмена мнениями" с депутатами.

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"Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и дает возможность для гражданского дискурса. Twitter не должен невольно стать катализатором языка вражды, вмешательства в выборы и дезинформации", - написала политик.

В ноябре Метсола согласилась пригласить Маска по просьбе либеральных депутатов. Она написала, что "уверена" в том, что Маск примет приглашение.

Этот шаг последовал после ряда хаотичных и противоречивых мер в Twitter - включая массовые увольнения, блокирование журналистов и изменения в правилах платформы, вызвавших тревогу в Европе. 

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Президент Европарламента не имеет права вызывать к себе руководителя компании. Однако генеральный директор Facebook Марк Цукерберг прибыл для дачи показаний в Брюссель на слушания в 2018 году.

Неизвестно, примет ли Маск приглашение Метсолы. Пользователи Twitter в понедельник также дали понять технологическому миллиардеру, что он должен уйти в отставку с должности генерального директора Twitter.

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