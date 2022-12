Twitter після опитування від Маска розблокував журналістів, акаунти яких призупинили

Соцмережа Twitter розблокувала акаунти журналістів з провідних американських журналістів, акаунти яких минулого тижня призупинили без пояснення причин.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Блокування зняли у суботу 17 грудня після хвилі обурення й критики на адресу нового власника платформи Ілона Маска, та влаштованого ним опитування серед користувачів соцмережі про те, чи варто розблокувати акаунти тих, хто "здавав його точне місцерозташування у реальному часі".

Блокування журналістів пов’язують з тим, що вони писали про акаунт @ElonJet, який писав про пересування літака Маска, і який теж заблокували.

Маск двічі запускав голосування, і за другим разом 58,7% висловилися за те, щоб доступ журналістів до акаунтів відновили негайно, 41,3% - через тиждень. "Люди висловилися. Призупинення акаунтів, які "доксили" моє місце перебування, буде знято зараз", - написав Ілон Маск.

Несподіване блокування кількох відомих журналістів з CNN, The New York Times та The Washington Post викликало хвилю критики серед політиків і в тому числі посадовців Єврокомісії, де Маску нагадали про "червоні лінії" ЄС у питаннях свободи слова.