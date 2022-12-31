Майже половина британців – за позбавлення принца Гаррі королівського титулу після виходу шоу на Netflix

Вихід шестисерійного документального фільму про життя принца Гаррі й Меган Маркл на стримінговому сервісі Netflix у грудні не вплинув на їхнє позитивне сприйняття серед жителів Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування YouGov для газети The Times.

Зокрема 44% респондентів заявили, що принц Гаррі повинен бути позбавлений свого титулу – принца Сассекського, тоді як 32% опитаних британців цю думку не поділяють.

Крім того, 65% британців, опитаних YouGov, вважають, що Гаррі й Меган добровільно відмовились від королівських обов’язків, і лише 11% сказали, що їх змусили піти з британської монаршої сім’ї.

Також 49% опитаних не вважають королівську сім'ю Британії расистською інституцією (протилежної думки – 26%), коментуючи твердження Меган Маркл про те, що один із членів сім’ї був проти темного кольору шкіри її дитини.

Понад половина респондентів (53%) вважають, що Гаррі й Меган не заслуговують на вибачення від королівської родини за таке ставлення – і лише 19% думають, що заслуговують.

Лише 23% британців, опитаних YouGov, сказали, що шестигодинне документальне шоу змусило їх думати про Гаррі і Меган гірше – на відміну від лише 7%, які сказали, що воно змусило їх думати про пару краще.

Натомість серіал Netflix викликав симпатію до старшого брата Гаррі – принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон. 44% респондентів заявили, що вони більше симпатизують Вільяму та Кетрін – порівняно із 17% респондентів, які симпатизують Гаррі та Меган.

Нагадаємо, в січні 2020 року Гаррі та Меган опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов’язки старших членів королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".

У березні 2021-го пара дала відверте інтерв’ю Опрі Вінфрі, в якому заявили про цькування Меган, також конфлікти з іншими членами королівської родини.

Більше читайте тут: Брехня Гаррі та Меган Маркл: що змінило скандальне інтерв’ю для британської монархії.