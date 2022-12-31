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Почти половина британцев - за лишение принца Гарри королевского титула после выхода шоу на Netflix

Суббота, 31 декабря 2022, 18:51

Выход шестисерийного документального фильма о жизни принца Гарри и Меган Маркл на стриминговом сервисе Netflix в декабре не повлиял на их положительное восприятие среди жителей Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса YouGov для газеты The Times.

В частности 44% респондентов заявили, что принц Гарри должен быть лишен своего титула - принца Сассекского, тогда как 32% опрошенных британцев это мнение не разделяют.

Кроме того, 65% британцев, опрошенных YouGov, считают, что Гарри и Меган добровольно отказались от королевских обязанностей, и только 11% сказали, что их заставили уйти из британской монаршей семьи.

Также 49% опрошенных не считают королевскую семью Британии расистской институцией (противоположного мнения - 26%), комментируя утверждение Меган Маркл о том, что один из членов семьи был против темного цвета кожи ее ребенка.

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Более половины респондентов (53%) считают, что Гарри и Меган не заслуживают извинений от королевской семьи за такое отношение - и только 19% думают, что заслуживают.

Лишь 23% британцев, опрошенных YouGov, сказали, что шестичасовое документальное шоу заставило их думать о Гарри и Меган хуже - в отличие от лишь 7%, которые сказали, что оно заставило их думать о паре лучше.

Зато сериал Netflix вызвал симпатию к старшему брату Гарри - принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон. 44% респондентов заявили, что они больше симпатизируют Уильяму и Кэтрин - по сравнению с 17% респондентов, которые симпатизируют Гарри и Меган.

Напомним, в январе 2020 года Гарри и Меган опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности старших членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, "продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".

В марте 2021-го пара дала откровенное интервью Опре Уинфри, в котором заявили о травле Меган, а также о конфликтах с другими членами королевской семьи.

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Великобритания ЕвроЖизнь

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